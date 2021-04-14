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Spor UEFA'dan ırkçılık için tarihi ceza! 10 maç yok
Spor

UEFA'dan ırkçılık için tarihi ceza! 10 maç yok

UEFA tarafından, Avrupa Ligi'nde Rangers futbolcusu Glen Kamara'ya ırkçılık yaptığına karar verilen Slavia Prag'dan Ondrej Kudela'a 10 maç ceza verildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:10:00 -
UEFA'dan ırkçılık için tarihi ceza! 10 maç yok

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers - Slavia Prag maçında Glen Kamara ile Ondrej Kudela arasındaki tartışma için kararını verdi.

Rangers'tan Glen Kamara'ya ırkçılık yaptığı belirtilen Slavia Prag'dan Ondrej Kudela'a tam 10 maç ceza verildi.

UEFA, maç sonu Kudela'ya tünelde saldırdığı gerekçesiyle ise Glen Kamara'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

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