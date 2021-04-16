  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler netleşti
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler netleşti

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında Granada'yı 2-0 yenen Manchester United ile Ajax'la 1-1 berabere kalan Roma, yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 01:30:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler netleşti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı.

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti.

İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edinson Cavani ve 90. dakikada Jesus Vallejo kendi kalesine kaydetti.

İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

Rama evinde turladı

İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. Ajax 49. dakikada Brian Brobbey'in golü ile öne geçerken, 72. dakikada Edin Dzeko skoru eşitledi. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu. İngiliz ekibinin gollerini, 18. dakikada Pepe, 21. (penaltıdan) ve 77. dakikalarda Alexandre Lacazette ve 24. dakikada Bukayo Saka attı.

Villarreal sahasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İspanya temsilcisinin gollerini 38. dakikada Paco Alcacer ve 43. dakikada Gerard Moreno attı. Dinamo Zagreb'in tek golü 74. dakika Mislav Orsic'ten geldi. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri

Manchester United-Roma

Villarreal- Arsenal

İlk maçlar 29 Nisan'da

Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak.

Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye skandal suçlamalar! Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı
Siyaset

Türkiye'ye skandal suçlamalar! Çavuşoğlu, Yunan Bakan'ı fırçaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'ye ağır ithamlar yönelten ..
Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...
Yerel

Sosyal medyadan helallik istedi! 14 gün sonra...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüse yakalanan Kerim Şişman adlı vatandaş, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hay..
Kuzey Kıbrıs'ta laiklik hortladı! KKTC’de skandal AYM kararı:Kuran kursları kapatılsın!
Gündem

Kuzey Kıbrıs'ta laiklik hortladı! KKTC’de skandal AYM kararı:Kuran kursları kapatılsın!

Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı ve ülkedeki Kuran kurslarının kapatılmasına karar verdi. yeniakit.com.tr’ye konu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay