Ucuza yapacaklardı! Rus devi Türkiye için kesin tarihi verdi
Rusya’nın milli hava yolu Aeroflot’un bütçeli yan kuruluşu Pobeda, İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuş başlatıyor.
Rusya’nın milli hava yolu Aeroflot’un bütçeli yan kuruluşu Pobeda, Aralık ayında Türkiye’de 3 noktaya ucuza uçuş başlatıyor.
Edinilen bilgiye göre Pobeda 1 Aralık’ta İstanbul, 23 Aralık’ta Antalya’ya ve 24 Aralık’ta da Alanya’ya uçmaya başlayacak.
Şirketin Türkiye’ye yapacağı uçuşların biletleri satışı web sitesinde satışa açıldı. Bu hatlardaki uçuşlar Moskova'nın Vnukovo Havaalanından gerçekleştirilecek. Moskova'dan Sabiha Gökçen uçuşları 1 Aralık'ta, İstanbul Havalanı uçuşları 21 Aralık'ta başlayacak ve her gün yapılacak. Alanya'ya Gazipaşa Havaalanı'na 24 Aralık'tan itibaren haftada üç kez, Antalya'ya 23 Aralık'tan itibaren haftada dört kez uçuş yapılacak.
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