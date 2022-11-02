Ucuza yapacaklardı! Rus devi Türkiye için kesin tarihi verdi

Rusya’nın milli hava yolu Aeroflot’un bütçeli yan kuruluşu Pobeda, Aralık ayında Türkiye’de 3 noktaya ucuza uçuş başlatıyor.

Edinilen bilgiye göre Pobeda 1 Aralık’ta İstanbul, 23 Aralık’ta Antalya’ya ve 24 Aralık’ta da Alanya’ya uçmaya başlayacak.

Şirketin Türkiye’ye yapacağı uçuşların biletleri satışı web sitesinde satışa açıldı. Bu hatlardaki uçuşlar Moskova'nın Vnukovo Havaalanından gerçekleştirilecek. Moskova'dan Sabiha Gökçen uçuşları 1 Aralık'ta, İstanbul Havalanı uçuşları 21 Aralık'ta başlayacak ve her gün yapılacak. Alanya'ya Gazipaşa Havaalanı'na 24 Aralık'tan itibaren haftada üç kez, Antalya'ya 23 Aralık'tan itibaren haftada dört kez uçuş yapılacak.

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