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Spor U17 Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı
Spor

U17 Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı

Türkiye U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 05:33:00 -
U17 Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı

Türkiye U17 Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Nes Tziona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milliler sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri, 41'inci dakikada Daniel Rodriguez ve 52'nci dakikada Iker Bravo kaydetti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta ise Sırbistan ile Belçika 1-1 berabere kaldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Mayıs Cuma günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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