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Teknoloji Türkiye'ye çağ atlatacak proje az önce açıklandı! MİLDEN (Milli Denizaltı) Denizaltısının program takvimi!
Teknoloji

Türkiye'ye çağ atlatacak proje az önce açıklandı! MİLDEN (Milli Denizaltı) Denizaltısının program takvimi!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 22:19:00 - 2023-04-14 22:25:33
Türkiye'ye çağ atlatacak proje az önce açıklandı! MİLDEN (Milli Denizaltı) Denizaltısının program takvimi!

Türkiye'de birçok dev proje hayata geçiyor. Bunların bir kısmı tamamlanarak faaliyete girerken, bir kısmında ise çalışmalar sürüyor. Dev proje MİLDEN Denizaltısının program takvimi açıklandı.

MİLDEN (Milli Denizaltı) Projesi kapsamında inşa faaliyetleri başlıyor. MİLDEN Programı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından yürütülecek.

Türkiye, halihazırda Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda 6 adet Type-214TN tipi Reis Sınıfı Denizaltının inşa faaliyetlerini sürdürüyor. Almanya ile ortaklaşa yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ardından Türkiye, MİLDEN Projesi kapsamında kendi milli denizaltılarını inşa etmeyi hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; MİLDEN Projesi kapsamında ‘Test Bloğu’nun inşa edilmesi faaliyetlerine 2023 yılında, inşa faaliyetlerine ise 2025 yılı içerisinde başlanılması planlanıyor. İlk MİLDEN Denizaltısının, 2030’dan önce Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

SavunmaSanayiST'in tarafından derlenen bilgilere göre; MİLDEN, yaklaşık 2 bin 700 ton deplasmana, 80 metre üzerinde boya ve havadan bağımsız tahrik sistemine sahip dizel-elektrik bir denizaltı olarak tasarlanmaktadır.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin gelecekteki harekat ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan MİLDEN, sahip olacağı yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş silah, sistemler ve sensör ile mevcut denizaltılarımıza kıyasla daha uzun süre su altında kalabilecek, daha fazla silah yüküne sahip olacak ve daha derinde harekat icra edebilecektir.
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Öte yandan MİLDEN’in, Türk Donanması envanterinde ‘Dikey Atım Sistemi’ne sahip ilk denizaltı olacağı tahmin ediliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan halihazırda bütün denizaltılar (Ay, Gür ve Preveze Sınıfı), Alman tasarımlıdır. Reis Sınıfı Denizaltılar da Alman tasarımındadırlar. MİLDEN Projesi kapsamında Türkiye, tıpkı MİLGEM Programı’nda olduğu gibi kendi muharip deniz platformlarını inşa edecektir.

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