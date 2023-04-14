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Dünya
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Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

2023-04-14 20:29:23
Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

ABD merkezli uçak üreticisi Lockheed Martin, Polonya ile 32 adet F-35 savaş uçağı satışı konusunda geçtiğimiz dönemlerde anlaşmaya imza attı. Son dakika gelen habere göre: Polonya için üretilecek olan ilk F-35 jetinin montaj hattında üretime girdiği öğrenildi. ilk teslimat tarihi olarak 2024 belirlendi. Polonya için üretilecek olan ilk F-35A savaş uçağı, Georgia'daki F-35 orta kanat montaj hattında üretime girdi. Öte yandan Tayvan'ı ziyaret eden ABD'li senatör, "silah satışını hızlandırma" sözü verdi.

#1
Foto - Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

Amerikan şirketi Lockheed Martin, önümüzdeki yıllarda Polonya ordusunu güçlendirecek olan F-35 savaş uçakları üzerinde çalışmalara başladı. Montaj hattına giren jetlerin teslimatları planlanan programa göre olumlu bir sinyal olarak yorumlandı. TAM 32 ADET F-35 ONLAR İÇİN GELİYOR! Polonya, F-35 savaş uçaklarını satın alma kararı ile silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı modernizasyonu bağlamında en önemli aşama katetti. Polonya, bir lojistik ve eğitim paketi ile birlikte 32 adet F-35 savaş uçağı (Blok 4 varyantında) siparişi verdi. Söz konusu jetlerin her parçası, Amerikan savunma sanayisi ile ilgili en büyük firmalardan olan Lockheed Martin tarafından hazırlanacak.

#2
Foto - Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

ÇALIŞMALAR BAŞLADI Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında, Marietta'daki Lockheed Martin fabrikasını gezmesi dikkat çekti. Fabrikayı ziyaret eden Morawiecki'nin temsilcileri, Polonya'ya yönelik F-35 savaş uçakları için çalışmaların başladığını doğruladı. Polonya için ilk F-35'in merkez gövde kanadı düzeneği (CWA), yani bir kanat merkez kanat bileşeni montajı hazırlıklarla başladı. Lockheed Martin, şartnamede bu bölümün uçağın toplam gövdesinin yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirtiyor.

#3
Foto - Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI POLONYA'YA NE ZAMAN ULAŞACAK? Program, ilk F-35'lerin 2024'te Polonya Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini ve ardından teslimatların 2030'a kadar devam edeceğini varsayıyor. Program kapsamında Polonya hükümeti üretim ve teslimatları hızlandırmak istedi ancak şu ana kadar bu konuda bir anlaşmaya varılamadı. Yeni savaş uçaklarını kullanmak üzere seçilen Polonyalı pilot ve teknisyenlerin eğitimleri de planlandığı gibi başladı. Poznań'daki 31. Taktik Hava Üssü'nde gerçekleştirilen taktik eğitim ve simülatörlerin ardından sıra dümene geçecek. Bu aşama, Amerika Birleşik Devletleri'nde en deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşecek. Polonya ordusunun ihtiyaçları için alınan F-35 uçakları, Łask'taki 32. Hava Üssü'nde konuşlanacak.

#4
Foto - Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

Öte yandan Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD Senatosu Savunma Tahsisatları Komitesi üyesi John Hoeven, Ada'ya silah satışındaki işlem ve onay süreçlerini hızlandırmayı taahhüt etti. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre Cumhuriyetçi Partili Kuzey Dakota Senatörü Hoeven, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü. Senatör Hoeven, görüşmede, Çin'in son dönemde Ada'ya yönelik askeri tehdit ve baskılarını artırmasından endişe duyduklarını belirleterek, Tayvan'ın ABD'den satın aldığı silah sistemlerinin teslimatını hızlandırmak için çalışacağını ifade etti. ABD'nin Tayvan'ın kendisini savunma kapasitesini sağlamak için desteklemeyi sürdüreceğini dile getiren Hoeven, "Omuz omuza vermemiz, barış ve refahın korunmasına yönelik caydırıcılığı sağlamız büyük önem taşıyor." dedi.

#5
Foto - Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

ABD'nin Tayvan'a satışı için anlaşmaya vardığı 21 milyar dolarlık savunma alımı halen Kongre onayı bekliyor. Washington'ın Tayvan'a silah satışları, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisine sebep oluyor. Pekin yönetimi, daha önce silah satışları nedeniyle Lockheed Martin, Raytheon ve Boeing Defence gibi ABD'li savunma şirketlerini yaptırım listesine almıştı. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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