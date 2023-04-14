Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI POLONYA'YA NE ZAMAN ULAŞACAK? Program, ilk F-35'lerin 2024'te Polonya Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini ve ardından teslimatların 2030'a kadar devam edeceğini varsayıyor. Program kapsamında Polonya hükümeti üretim ve teslimatları hızlandırmak istedi ancak şu ana kadar bu konuda bir anlaşmaya varılamadı. Yeni savaş uçaklarını kullanmak üzere seçilen Polonyalı pilot ve teknisyenlerin eğitimleri de planlandığı gibi başladı. Poznań'daki 31. Taktik Hava Üssü'nde gerçekleştirilen taktik eğitim ve simülatörlerin ardından sıra dümene geçecek. Bu aşama, Amerika Birleşik Devletleri'nde en deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşecek. Polonya ordusunun ihtiyaçları için alınan F-35 uçakları, Łask'taki 32. Hava Üssü'nde konuşlanacak.