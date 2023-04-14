2023-04-14 20:29:23 Lockheed Martin'den üretim kararı: Tam tamına 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu
ABD merkezli uçak üreticisi Lockheed Martin, Polonya ile 32 adet F-35 savaş uçağı satışı konusunda geçtiğimiz dönemlerde anlaşmaya imza attı. Son dakika gelen habere göre: Polonya için üretilecek olan ilk F-35 jetinin montaj hattında üretime girdiği öğrenildi. ilk teslimat tarihi olarak 2024 belirlendi. Polonya için üretilecek olan ilk F-35A savaş uçağı, Georgia'daki F-35 orta kanat montaj hattında üretime girdi. Öte yandan Tayvan'ı ziyaret eden ABD'li senatör, "silah satışını hızlandırma" sözü verdi.