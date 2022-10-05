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Gündem Türkiye’den İsveç’e bir şans daha
Gündem

Türkiye’den İsveç’e bir şans daha

Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara’da bir araya gelirken, yapılan görüşmelerde, PKK ve FETÖ üyesi teröristlerin iadesi istendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:11:00 -
Türkiye’den İsveç’e bir şans daha

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara’da gerçekleşen Türk Adalet Bakanlığı ve İsveç Adalet bakanlığı heyetleri arasındaki görüşmelerde FETÖ ve PKK’lı teröristlerin iadesi gündeme geldi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara’da bir araya geldi.

Toplantıda Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 7 saat sürdü. Toplantıda Adalet Bakanlığı İsveç’ten iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesini talep etti. Türkiye’nin İsveç’ten derdest iade talepleri arasında FETÖ terör örgütü üyesi olması iddiasıyla iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er ve Harun Ayvaz bulunuyor. Türkiye, iade talepleri daha önce reddedilen PKK terör örgütü mensubu olduğu isimler hakkındaki taleplerini de yeniden gündeme getirdi.

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