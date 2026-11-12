Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...
Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor sorusu cevabını buldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor sorusu cevabını buldu.
İnsan vücudu yaş aldıkça pek çok değişim geçiriyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda burunların büyüdüğü, kulakların ise uzadığı sıkça dile getiriliyor. Yıllardır doğru kabul edilen bu inanışın ardındaki gerçek ise sanılandan farklı.
Yıllardır doğru bilinen bir gerçek meğer sandığımız gibi değilmiş! Yaş aldıkça burun ve kulakların büyüdüğü düşünülse de uzmanlar bu değişimin ardındaki şaşırtıcı nedeni açıkladı. Peki, yıllar geçtikçe yüzümüzde neler değişiyor?
İnsanların büyük bölümü yaklaşık 20 yaşına geldiğinde fiziksel gelişimini tamamlıyor. Bu dönemde kemiklerin büyümesini sağlayan büyüme plakları kapanıyor ve iskelet sistemi nihai boyutuna ulaşıyor.
Ancak vücuttaki değişim bu noktada sona ermiyor. Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular yaş ilerledikçe farklılaşmaya devam ediyor. Özellikle burun ve kulaklarda görülen şekil değişikliklerinin temelinde de bu süreç yatıyor.
Burun ve kulakların büyük bölümü kıkırdak dokudan oluşuyor. Esnek yapısıyla bilinen bu doku, yaş ilerledikçe eski desteğini kaybedebiliyor. Aynı zamanda cilt de zamanla elastikiyetini ve sıkılığını yitiriyor.
Yer çekiminin etkisiyle gevşeyen cilt, zayıflayan kıkırdak desteğiyle birleşince burun ve kulakların daha uzun görünmesine yol açabiliyor. Yüzün diğer bölümlerinde yaşanan değişimler de bu görünümü belirginleştirebiliyor.
Örneğin yanakların ve dudakların hacim kaybetmesi, burnun çevresindeki diğer bölgelere kıyasla daha büyük görünmesine neden olabiliyor. Kulak memelerindeki sarkma da yaşla birlikte daha belirgin hale gelebiliyor.
Yaşlanmanın yanı sıra bazı alışkanlıklar da kulakların görünümünü değiştirebiliyor. Uzun yıllar boyunca ağır küpeler kullanmak, kulak memelerinin aşağı doğru uzamasına ve sarkmasına neden olabiliyor. Sabah'a göre; Burun ve kulak çevresinde meydana gelen yaralanmalar da şekil değişikliklerinde etkili olabiliyor.
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