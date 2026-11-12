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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

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Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor sorusu cevabını buldu.

#1
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

İnsan vücudu yaş aldıkça pek çok değişim geçiriyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda burunların büyüdüğü, kulakların ise uzadığı sıkça dile getiriliyor. Yıllardır doğru kabul edilen bu inanışın ardındaki gerçek ise sanılandan farklı.

#2
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

Yıllardır doğru bilinen bir gerçek meğer sandığımız gibi değilmiş! Yaş aldıkça burun ve kulakların büyüdüğü düşünülse de uzmanlar bu değişimin ardındaki şaşırtıcı nedeni açıkladı. Peki, yıllar geçtikçe yüzümüzde neler değişiyor?

#3
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

İnsanların büyük bölümü yaklaşık 20 yaşına geldiğinde fiziksel gelişimini tamamlıyor. Bu dönemde kemiklerin büyümesini sağlayan büyüme plakları kapanıyor ve iskelet sistemi nihai boyutuna ulaşıyor.

#4
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

Ancak vücuttaki değişim bu noktada sona ermiyor. Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular yaş ilerledikçe farklılaşmaya devam ediyor. Özellikle burun ve kulaklarda görülen şekil değişikliklerinin temelinde de bu süreç yatıyor.

#5
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

Burun ve kulakların büyük bölümü kıkırdak dokudan oluşuyor. Esnek yapısıyla bilinen bu doku, yaş ilerledikçe eski desteğini kaybedebiliyor. Aynı zamanda cilt de zamanla elastikiyetini ve sıkılığını yitiriyor.

#6
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

Yer çekiminin etkisiyle gevşeyen cilt, zayıflayan kıkırdak desteğiyle birleşince burun ve kulakların daha uzun görünmesine yol açabiliyor. Yüzün diğer bölümlerinde yaşanan değişimler de bu görünümü belirginleştirebiliyor.

#7
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

Örneğin yanakların ve dudakların hacim kaybetmesi, burnun çevresindeki diğer bölgelere kıyasla daha büyük görünmesine neden olabiliyor. Kulak memelerindeki sarkma da yaşla birlikte daha belirgin hale gelebiliyor.

#8
Foto - Yaş ilerledikçe burun ve kulaklar neden büyüyor? Cilt, kaslar ve kıkırdak dokular...

Yaşlanmanın yanı sıra bazı alışkanlıklar da kulakların görünümünü değiştirebiliyor. Uzun yıllar boyunca ağır küpeler kullanmak, kulak memelerinin aşağı doğru uzamasına ve sarkmasına neden olabiliyor. Sabah'a göre; Burun ve kulak çevresinde meydana gelen yaralanmalar da şekil değişikliklerinde etkili olabiliyor.

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