Benzine indirim bir daha geldi! Akaryakıta indirim tarihi: Sürücüler hazırlansın, yolda! 30 Nisan motorin, LPG, akaryakıt güncel fiyatlar

Akaryakıta indirim müjdesi geldi. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nın ilk günü indirim yapılan benzin litre fiyatı yeniden geriledi. Son dakika açıklamalarının ardından araç sahip sahipleri, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Akaryakıta dev indirim o tarihte! Sürücüler hazırlansın!

Araç kullanan vatandaşların sevindiği haber ilk olarak 21 Nisan tarihinde bayramın ilk günü geldi. Ardından geçtiğimiz gün benzine bir 91 Kuruş ve 47 Kuruşluk daha indirim duyuruldu. Son günlerde arka arkaya benzine ve motorine gelen indirimler vatandaşları memnun etti. Şimdiyse piyasa önderleri tarafından Salı gecesinden bir indirim daha olacağı söyleniyor. İşte Salı gecesi gelecek indirimin ayrıntıları... İşte, 30 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları....

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim, 25 Nisan'da da 0,47 TL'lik bir indirim yapıldı.

ZAM YOK, İNDİRİM VAR!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıt fiyatlarında şu sıra zam haberi bulunmuyor. Bunun yerine arka arkaya son zamanlarda indirim haberleri gelecek mi henüz gelişen bir haber yok. Salı günü bir daha zam beklenirken sürücüler depoları artık arka arkaya gelen indirimlerle dolup taşırmak isteyecek.

Salı gecesinde motorine gelecek 58 Kuruş indirimle beraber depolar dolacak. Masrafların bir miktarda olması Türkiye’de son zamanlarda tüm ürün ve hizmetlere gelen zamlar nedeniyle bir parça olsun memnun ediyor. Akaryakıt sahipleri Salı 00.00 itibariyle araçlarının depolarını fullemek için beklediği kaydedildi.

Hemen belirtelim ki motorin ve benzin fiyatlarına resmi olarak bugün itibari ile yeni bir indirim veya zam bilgisi paylaşılmadı.

Peki, güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? 30 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

30 NİSAN 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrolün varil fiyatı 30 Nisan 2023 sabahında 80,26 dolardan işlem görüyor. Dün kapanış fiyatı ise 78,22 dolardı.

30 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için...

İstanbul Anadolu’da litresi 20,33 TL olan benzin Avrupa Yakası’nda ise 20,38 TL’den işlem görüyor.

Motorinde ise Anadolu’da fiyat 19,66 TL iken, Avrupa’da 19,72 TL. LPG Anadolu’da litresi 10,99 TL’ye satılırken, Avrupa’da ise 10,99 TL’ye satılıyor.

Ankara için benzin 20,75 TL’den satılırken, motorinin ortalama fiyatı ise 20,09 TL ve LPG fiyatı ise 11,03 TL.

İzmir’de bir litre üzerinden benzin 20,75 TL’ye satılırken, motorin ortalama olarak istasyonlarda 20,16 TL’ye satılıyor. LPG’nin İzmir’de ortalama fiyatı ise 10,81 TL’den satış görüyor.

İlginizi çekebilir→ Avrupa’da benzin, zam, elektrik ve hayat pahalılığı: Cevabı merak ediliyor! İthalat 10 kattan fazla düştü→ TIKLAYINIZ