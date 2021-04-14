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Spor Türkiye ile İtalya maçına ilişkin karar verildi! Seyircili oynanacak mı?
Spor

Türkiye ile İtalya maçına ilişkin karar verildi! Seyircili oynanacak mı?

EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelecek Türkiye ile İtalya arasındaki maçın seyircili oynanmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:59:00 -
Türkiye ile İtalya maçına ilişkin karar verildi! Seyircili oynanacak mı?

İtalya hükümeti, EURO 2020'nin Roma Olimpico'da seyircili oynanmasına izin verdi.

UEFA, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçların en az %25 kapasiteyle oynanabileceğine dair İtalyan hükümetinden onay alındığını açıkladı. 73 bin kişi kapasiteli statta böylelikle en az 18 bin taraftar olacak.

EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye ile İtalya arasında 11 Haziran 2021'de Roma Olimpico'da oynanacak. İtalya, ayrıca diğer 2 grup maçını da Olimpico'da oynayacak. Ayrıca, EURO 2020'nin bir çeyrek final mücadelesi de yine bu stadyumda düzenlenecek.

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