  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye depremi konuşurken İBB’de olanlara bakın! Ekrem’in kreşi tamamlanmadan çöktü
Gündem

Türkiye depremi konuşurken İBB’de olanlara bakın! Ekrem’in kreşi tamamlanmadan çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sultangazi’de yapımına devam edilen kreş inşaatı çöktü. İnşaatın çöken kısmı dron ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:04:00 -

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şokunu hala yaşarken CHP'li İBB'nin yaptığı kreş daha inşaat halindeyken çöktü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1621. Sokak’ta yapımına devam edilen kreş inşaatının tavan kısmı çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Çöken inşaat havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüde tavanın bir kısmının çöktüğü, çöken inşaatta belediye ekipleri ve işçilerinin çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

İBB'nin skandalı sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Daha deprem olmadan çöktü. Allah'tan çocuklar eğitime başlamamıştı" ifadeleriyle CHP'li yönetime tepki gösterdi.

Uzman isimden o bölge için korkutan açıklama! Kahramanmaraş depreminden en az üç kat daha büyük olacak
Uzman isimden o bölge için korkutan açıklama! Kahramanmaraş depreminden en az üç kat daha büyük olacak

Gündem

Uzman isimden o bölge için korkutan açıklama! Kahramanmaraş depreminden en az üç kat daha büyük olacak

Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Gündem

Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Dünya bu gizemli yardımseveri konuşuyor! Deprem için bağışladığı para dudak uçuklattı! Bağıştan sonra bakın ne yaptı
Dünya bu gizemli yardımseveri konuşuyor! Deprem için bağışladığı para dudak uçuklattı! Bağıştan sonra bakın ne yaptı

Dünya

Dünya bu gizemli yardımseveri konuşuyor! Deprem için bağışladığı para dudak uçuklattı! Bağıştan sonra bakın ne yaptı

Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Gündem

Mehmetçik hem deprem bölgesinde hem teröristlerin ensesinde! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Bu konutlar depremin merkezinde! İşte, Elbistan'da bulunan TOKİ konutlarının son hali
Bu konutlar depremin merkezinde! İşte, Elbistan'da bulunan TOKİ konutlarının son hali

Yaşam

Bu konutlar depremin merkezinde! İşte, Elbistan'da bulunan TOKİ konutlarının son hali

Herkes merak ediyor! İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası
Herkes merak ediyor! İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Gündem

Herkes merak ediyor! İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi! Afet bölgesinde yollar bu hale geldi
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi! Afet bölgesinde yollar bu hale geldi

Yaşam

Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi! Afet bölgesinde yollar bu hale geldi

Gürcistan’da deprem!
Gürcistan’da deprem!

Gündem

Gürcistan’da deprem!

55 adet büyükbaş hayvanı depremzedeler için Kızılay’a bağışladılar
55 adet büyükbaş hayvanı depremzedeler için Kızılay’a bağışladılar

Gündem

55 adet büyükbaş hayvanı depremzedeler için Kızılay’a bağışladılar

{relation id:1732584 slug:'uzman-isimden-o-bolge-icin-korkutan-aciklama-kahramanmaras-depreminden-en-az-uc-kat-daha-buyuk-olacak'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23