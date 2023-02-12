Türkiye depremi konuşurken İBB’de olanlara bakın! Ekrem’in kreşi tamamlanmadan çöktü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sultangazi’de yapımına devam edilen kreş inşaatı çöktü. İnşaatın çöken kısmı dron ile görüntülendi.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şokunu hala yaşarken CHP'li İBB'nin yaptığı kreş daha inşaat halindeyken çöktü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1621. Sokak’ta yapımına devam edilen kreş inşaatının tavan kısmı çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Çöken inşaat havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüde tavanın bir kısmının çöktüğü, çöken inşaatta belediye ekipleri ve işçilerinin çalışmalarının devam ettiği görülüyor.
İBB'nin skandalı sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Daha deprem olmadan çöktü. Allah'tan çocuklar eğitime başlamamıştı" ifadeleriyle CHP'li yönetime tepki gösterdi.
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