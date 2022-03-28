Tül perdeler nasıl temizlenir? Perdeleri bembeyaz, kar gibi yapmak için etkili yöntemler!

Tüllerde islenme ve sararma sorunu: Kolay temizlemenin püf noktaları

Tüllerde islenme, tüllerin sararması ya da kararması, sık yaşanan bir temizlik sorunu. Özellikle kışın petek üzerindeki perdelerde, tüllerde kararmalar oluyor. İster doğalgaz peteklerinden kaynaklı olsun, ister kirli hava, toz, sigara dumanı ya da güneşten kaynaklı olsun, tül perde temizliği zor değil.

Tül perde kararması nasıl geçer?

*Tül perde kararması ve perdedeki is lekelerini çıkarmak için karbonat kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesine perdenizi atın, deterjan gözüne hem deterjan hem de 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Perdelerinizdeki kararmalar beyazlayacaktır.

*Daha inatçı bir is lekesi ile karşı karşıya iseniz, büyük bir leğeni ılık suyla tamamen doldurun ve yarım su bardağı amonyak ekleyin. Amonyaklı suya perdenizi batırın ve yaklaşık 2 saat bekletin. Sonrasında çamaşır makinesinde hassas yıkama ayarında 30 veya 40 derecede yıkayın.

*Perdedeki küf lekesini çıkarmak için öncelikle perdenin küf lekesinin olduğu alanı süt dolu bir kaba batırmayı deneyin. Sonrasında bulaşık tableti ile çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayın. Leke çıkmazsa aşağıdaki yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Perdeleri kar gibi yapan yöntemler

Bir başka yöntem ise karbonat ile temizlik. 4’te 3 oranında karbonat ve dörtte bir oranında suyu karıştırarak cıvık bir hamur oluşturun ve küflenmiş yüzeye yedirerek fırçalayın. Sonrasında yarı yarıya sirke ve su karıştırın ve yıkayın. Sonrasında perdeyi çamaşır makinesinde yıkayın.

Bulaşık makinesi tableti

Bulaşık tabletlerinin içinde yer alan maddelerin, aynı zamanda perdeleri de temizleyeceğini biliyor musunuz? Leke giderme, parlatma ve zorlu kirleri çözme gücü olan bulaşık tabletlerini tülleri beyazlatmak için kullanmanın yolları ise oldukça kolay.

Öncelikle tül perdelerinizi yıkamak için hazırlayın. Kullandığınız özel bir deterjan varsa; deterjan bölmesine deterjanı ekleyin. Herhangi bir bulaşık tabletini, tüllerin üzerine bırakın ve perdeler için önerilen yıkama programında çalıştırın. Eğer bulaşık makinesinin perde yıkama programı yoksa 30 derecede yıkama moduna alarak tül perdelerin beyazlamasını sağlayın. Bu yıkama işleminin ardından tüllerinizi nemli şekilde asabilirsiniz. Yıkanan tüllerin, eskisine göre daha beyaz ve parlak olduğunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Sıcak yıkamanın etkisinden dolayı bulaşık tableti tüllerin üzerinde herhangi bir kalıntı bırakmamaktadır. Bu nedenle güvenle yıkayabilirsiniz.

Perdelere çamaşır suyu neden zararlı

Eğer perdeleriniz sarardıysa birkaç saat amonyak eklenmiş suda beklettikten sonra yıkayarak, sararan bölgelerin ağarmasını sağlayabilirsiniz. Çamaşır suyu ile ağartma işlemi yapmayın. Sıradan çamaşır suyu, tuz ruhu gibi ağır ağartıcı kimyasallar tül perdeler için son derece zararlıdır.