  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'da Fode Koita bombası
Spor

Trabzonspor'da Fode Koita bombası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Kasımpaşa ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fode Koita ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:58:00 -
Trabzonspor'da Fode Koita bombası

Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak isteyen Trabzonspor bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili takım bu kapsamda Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek golcü oyuncu Fode Koita ile her konuda anlaşmaya vardı.

Teklifleri geri çeviriyor

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki Fransız golcüye bir çok Süper Lig takımı da talip oldu. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 4 gol atan Koita, gelen tekliflere "Trabzonspor ile anlaştık" cevabını vererek reddediyor.

Kadro dışı kalmıştı

Kasımpaşa'da sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılan Fode Koita kısa süre önce affedilerek takımla idmanlara başlatılmıştı. Golcü oyuncu takımının Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında süre almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!
Gündem

Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!

Haber Global canlı yayınında konuşan Serdar Ortaç, verdiği LGBTİ cevabı ile Buket Aydın'ı dumura uğrattı.
CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek
Siyaset

CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek

CHP zihniyeti KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına yönelik karara destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslam ile bir p..
KVKK açıkladı! Koç'un bankasında büyük skandal
Ekonomi

KVKK açıkladı! Koç'un bankasında büyük skandal

Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası'ndaki büyük bir skandal ortaya çıktı. Bankada çalışan bir kişinin elde ettiği 2 bin 484 müşterinin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay