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Yerel Tokat'ta tefecilik operasyonu
Yerel

Tokat'ta tefecilik operasyonu

Tokat'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 12:46:00 -
Tokat'ta tefecilik operasyonu

Tokat'ın Niksar ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçesinde tefecilik ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik operasyonda B.K, T.K, E.K, E.K. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 205 fişek, muşta, bıçak ile çok sayıda senet, ajanda ve tapu senedi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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