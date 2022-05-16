TFF 1. Lig’de küme düşen takımlar hangileri? 2021 2022 sezonu 2. Lige düşen takımlar hangileri?

1. Lig'den düşen takımlar hangileri? Süper Lig küme düşen takımlar hangileri olduğu merak ediliyor. Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları oynandı ve küme düşen tüm takımlar belli oldu! 1. Lig'de oynanan 37. hafta maçlarının ardından play-off'a kalan ve küme düşen takımlar belli oldu.

1. Lig'de küme düşen takımlar hangileri?

Küme düşme hattını ilgilendiren maçlarda Bursaspor, Bandırmaspor'a 4-2 mağlup oldu. Kocaelispor ise play-off bileti arayan Eyüpspor'a 2-1 yenildi. 18. sıradaki Menemenspor, Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 2. Lig'e düşmesi daha önce kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayan Altınordu ise sahasında rakibini 2-1 mağlup etti. Alınan sonuçların ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un matematiksel olarak ligde kalmak şansı sona erdi ve Altınordu lige tutundu.

Play-off'a kalan takımlar hangileri?

Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği play-off için son bilet Eyüpspor'un oldu. Sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor, altıncı sıradan play-off'a kalmayı garantiledi. Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, daha önce play-off'a kalmayı garantilemişti.