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Yerel Terör örgütü şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendi
Yerel

Terör örgütü şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendi

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 16:41:00 -
Terör örgütü şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü zanlısı ile bu kişiye yardım eden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelisi H.G.K. ile bu kişiye yardım eden O.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.

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