Koronavirüs salgını sebebiyle ramazan ayında pek çok kısıtlama uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısa bir süre önce yaptığı açıklamada teravihlerin kılınacağını ifade etmişti. Ancak Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, camilerde teravih kılınmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca kişi karara tepti gösterdi. Peki, karar iptal olur mu?

Teravih yasağı kalkacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın sebebiyle bu yıl da teravih namazının evlerde kılınacağını belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamalarının ardından #TeravihYasağınıKaldırın etiketi TT oldu. Vatandaşlar teravihle ilgili verilen kararın iptal edilmesini istiyor.