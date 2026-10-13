Mahinur Özdemir Göktaş’tan Özel’e sert sözler! “Hukuk önünde hesabını soracağım, kaçacakları hiçbir delik yok”

Bir televizyon canlı yayınına katılan Bakan Göktaş, “İki gündür rüşvet ve yolsuzlukla adı çıkanlarla benim babamın adını yan yana getiriyor. Rüşvet ve yolsuzluğun ayyuka çıktığı, dosyaların, bilgi ve belgelerin, itirafçıların olduğu İBB dosyasında adı geçen bir sanığın babasıyla benim babamı bir tutuyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Biz de o zaman her gün çıkalım birine iftira atalım. Bu kadar rahat siyaset yapılamaz.

Dolayısıyla ben hukuk önünde hesabını sordum ve kesinlikle ve kesinlikle hukuk önünde hesabını soracağım. Kaçacakları hiçbir delik yok. Yalan olduğunu bile bile çamur at izi kalsın politikası güttüler. Bunu bilerek yaptılar itibar suikastını. Fakat bu kadar hızlı reaksiyon göstermemiz onları rahatsız etti” ifadelerini kullandı.