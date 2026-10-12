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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının 2026-2027 döneminde 150 bine çıkarılacağını müjdesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" açıklamasını yaptı. Programa katılan üniversite öğrencilerine günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Öğrencilerin sigorta primleri de devlet tarafından karşılanırken, belirlenen şartları sağlayanlara ek destekler de sunulacak.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan başvuru şartları ve başvuru takvimine guc.iskur.gov.tr sitesi üzerinden ya da öğrencilerin eğitim aldıkları üniversitelerden ulaşılabileceğini de duyurdu.

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