Başörtüsü zulmü sürüyor: 28 Şubat’ın ikna odaları Bakü’de

TAHSİN HAN

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yaşadığı başörtüsü zulmünün benzeri Azerbaycan’da devam ediyor...

Azerbaycan’daki devlet okullarında “üniforma bütünlüğü” ve “laiklik” kılıfı altında uygulamaya konulan yeni kılık-kıyafet yönetmeliği, temel insan haklarına ve dini özgürlüklere yönelik açık bir baskı aygıtına dönüştü.

Ülke genelindeki okullarda başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin kapılardan çevrilmesi, Türkiye’nin karanlık 28 Şubat sürecini anımsatan “ikna odaları” uygulamalarının Bakü’de yeniden hortlatıldığını ortaya koydu. Eğitim hakkı gasbedilen küçük çocukların psikolojik baskıya maruz bırakılması ve okul yönetimlerinin sergilediği kurumlaşmış zorbalık, kamuoyunda derin bir infiale ve sert tepkilere yol açtı.

“ODAYA GEÇ VE BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR!”: ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK İŞKENCE

Sosyal medyaya yansıyan ve vicdanları yaralayan görüntülerde, sırf inancı gereği başını örten ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların okul kapılarından içeri alınmadığı, gözyaşları içinde bahçelerde çaresiz bırakıldığı belgelendi.

Okul girişlerinde kurulan ikna odalarında çocukların sistemli bir baskıya uğradığı ifşa oldu. Yaşadığı zorbalığı anlatan bir kız çocuğunun, “Bana dediler ki ‘Geç şu odaya başörtünü çıkar. Öğlene kadar çıkarmak zorundasın’ dediler. Beni odaya koydular ama ben bunu yapmayacağımı söyledim. Başörtümü çıkartmayacağım” sözleri, laiklik maskesi arkasına saklanan özgürlük karşıtı zihniyetin ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi.

ÖĞRENCİLERDEN ZORBALIĞA KARŞI DİK DURUŞ: “ASLA AÇMAYACAĞIM!”

Bakü’deki 84 numaralı okulun kapısında durdurulan ve aile baskısıyla örtündükleri iddiasıyla manipüle edilmeye çalışılan öğrenciler ise sergiledikleri kararlı duruşla skandalı teşhir etti. Azeri sivillerin çekip sosyal medyada paylaştığı görüntülerde eğitim haklarından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan 5. sınıf öğrencisi Çöhre İsmayılova, “Eğitim alma hakkım var, aynı zamanda başörtümü de takalıyım. Bana ‘başörtünü aç, gel eğitim al’ diye baskı yapıyorlar. Ben başörtümü açmayacağım, eğitimimi de alacağım” diyerek dayatmaya meydan okudu.

10 yaşında kendi özgür iradesiyle örtündüğünü belirten diğer öğrenciler de okul yönetiminin telkinlerini ve başörtülerini açarak derse girme tekliflerini hep bir ağızdan “Asla!” diyerek reddetti.

İSRAİL MODELİ EĞİTİM ANLAYIŞI VE KURUMSAL ZORBALIK

Temel insan haklarını hiçe sayan bu yasakçı uygulamanın gölgesinde, Azerbaycan Eğitim Bakanı’nın daha önce dile getirdiği “İsrail’in tecrübesi, Azerbaycan’daki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olacak” sözleri yeniden gündeme geldi.

Müslüman bir toplumda kız çocuklarının anayasal eğitim hakkını gasp eden, onları okul kapılarında aşağılayarak psikolojik harp yöntemleriyle yıldırmaya çalışan bu bürokratik zihniyet; özgürlüklere, vicdan hürriyetine ve toplumsal barışa vurulmuş ağır bir darbe olarak kayıtlara geçti.

Azerbaycan’da bu laik ve zorbacı eğitim sistemine halk da sert tepki gösteriyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan onbinlerce Azeri, Aliyev yönetimine ateş püskürdü.