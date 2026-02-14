TCG Anamur mayın avlama gemisi NATO göreviyle Yunanistan'da!

  • İSTANBUL
Türk Deniz Kuvvetleri'nin en modern gemilerinden TCG Anamur (M-269), NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri görevi kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na demirledi. Gemi personeli, Pire’deki Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek duygu dolu bir tören gerçekleştirdi.

Türk donanmasının teknoloji üssü olarak bilinen Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Anamur, müttefiklik görevleri çerçevesinde komşu sulara giriş yaptı. Geminin Pire Limanı’ndaki mesaisi, hem diplomatik hem de manevi açıdan büyük önem taşıyor.

PİRE TÜRK ŞEHİTLİĞİ'NDE ANLAMLI TÖREN

Liman ziyaretinin en dikkat çeken anı, TCG Anamur komutanı Deniz Binbaşı Alper Pabuççu ve askeri personelin Pire Türk Şehitliği’ni ziyareti oldu. Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarında esir düşerek Atina’da şehit olan askerlerimiz için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve beraberindeki heyet, gemiyi ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

TCG ANAMUR MAYIN AVLAMA GEMİSİ

2005-2008 yılları arasında donanmaya katılan 6 gemiden biri olan TCG Anamur, manyetik sensörlü mayınlara yakalanmaması için özel bir çelikten inşa edildi. Bu özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetleri’nin metrekaresi en pahalı gemilerinden biri sayılan TCG Anamur, kendi ekseninde 360 derece dönebilme ve gelişmiş sonarıyla 600 metreden mayın tespit etme kabiliyetine sahip. Son teknolojiyle donatılan gemi, NATO’nun en modern mayın avlama unsurları arasında gösteriliyor.

 

