Cumhuriyet yine laik atak geçirdi! İBB’deki kreşlerde tacizden değil Kur’an’dan rahatsızlar

HABER MERKEZİ

Kökünde İslam düşmanlığı yatan azgın azınlık, marjinal sol oluşumlar ve fondaş gazeteler dindar bir neslin yetişmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz Kur’an kurslarına “Orta Çağ karanlığı” diyen, İslam’ın özünün anlatıldığı seçmeli din derslerine karşı çıkan CHP ve avenesi, şimdi de Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu.

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet arasında imzalanan protokolün laikliğe aykırı olduğu öne süren ve “imamlar, vaizler okula doldu” diyerek algı yürüten fondaş gazeteler öğrencilerin camilere gitmesinden rahatsız oldu. İBB kreşlerindeki tacizi görmezden gelen ve LGBT propagandasına sessiz kalan Cuhmuriyet gazetesi, bugünkü nüshasında manşetten duyurduğu haberle İstanbul Valiliğinin Kur’an Kursu ve kreş projesini hedef alırken ÇEDES uygulaması kapsamında camilerle eşleştirilen okullar üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu.

Maarif Modeli eğitim sistemi başta olmak üzere AK Parti iktidarında eğitim alanında yapılan yenilikleri ve bilimsel çalışmaları görmezden gelen Cumhuriyet gazetesi ‘AKP’den bilime dayalı pedagojik eğitim yerine yeni hedef’ üst başlıklı haberinde ‘Diyanet nesli projesi kreşe indi’ diyerek İstanbul Valiliğinin açacağı kreş ve Kur’an kurslarını hedef aldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda çikolata kutularında gelen rüşvet paralarıyla sipariş haberler yazdığı gerekçesiyle yöneticileri davalık olan ve Ekrem yönetiminde İBB’den bir süre beslenen Cumhuriyet, “Okul öncesi eğitimde din ve değerler kavramını bir arada ele almak mümkün değildir. Diyanetin 4-6 yaş Kur’an kursularının çocuğun gelişimine uygun olmadığı ortada diyerek” Kur’an kursu düşmanlığını sürdürdü.