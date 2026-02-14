  • İSTANBUL
Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Sultangazi’de 2 katlı bir mobilya mağazasının atölye bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı.

İstanbul Sultangazi’de bir mobilya mağazasının atölye bölümünde çıkan yangın, çevrede korku dolu anlara neden oldu.

 

Esentepe Mahallesi Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı mobilya mağazasının üst katındaki atölye bölümünde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerine dolan yoğun duman, kepenklerin kırılması ile tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ilişkin inceleme başlatıldı.

