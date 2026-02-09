  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum! AK Parti harekete geçti! En düşük emekli maaşı dönemi sona eriyor Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren abiden kan donduran çıkış: Mermi hep ağzında gezerim Borsalarda 'yapay zeka' korkusu! Mesut Özarslan’a ettiği küfürler ifşa olan Özgür Özel’den bir tuhaf açıklama! Böyle çark görülmedi Zamana meydan okuyan lezzet! 12 saat fırında pişiyor, kökeni 2 bin 500 yıl öncesine uzanıyor Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor! İstenen tutar ağızları açık bıraktı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

NATO'nun Almanya'da düzenlediği tatbikata 2 bin askerle katılan Türkiye, yerli silahlarla gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'nun çıkarma anları hayran bıraktı.

#1
Foto - Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart-26 dün başladı. Tatbikat, 8 farklı müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Kuvvet Komutanlığı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikat, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor.

#2
Foto - Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

Tatbikata Türkiye'den; 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor. Türk birliği, envanterdeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatı kullanacak. İntikal süreci, 20 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'nin çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu ve sivil nakliye gemileriyle başladı. Deniz yoluyla Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşan araç, gereç ve mühimmatlar, hava yoluyla bölgeye sevk edilecek personel ile buluştu.

#3
Foto - Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı" notuyla yaptığı paylaşımda Mehmetçik'in yerli ve milli silah sistemleriyle yaptığı çıkarmanın görüntülerini yayınladı. Tatbikat kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan çıkış yapan uçaklarımız da Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı.

#4
Foto - Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek amacıyla oluşturulan "Müttefik Mukabele Kuvveti" (ARF) taahhütleri kapsamında, Türkiye stratejik bir görev üstleniyor. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen birliklerden teşkil edilen Muharebe Grubu, yaklaşık 3 hafta sürecek olan tatbikatta Türkiye'yi temsil ediyor. TSK kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile tatbikatta boy gösteriyor.

#5
Foto - Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

Lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türk birliği, Almanya'daki Bergen Tatbikat Alanı'nda konuşlanacak. Mehmetçik, burada müttefik ülke personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarında ortak eğitimler gerçekleştirecek. Tatbikat ile NATO kapsamındaki 'birlikte çalışabilirlik' yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Dev organizasyon, NATO'nun yüksek hazırlık düzeyli kuvvetlerinin stratejik intikal kabiliyetini ölçerken, Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolünü ve teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

#6
Foto - Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

Türkiye, Almanya'daki dev tatbikata 2 bin asker taşırken, Avrupa ülkeleri ise ABD Başkanı Trump'la yaşadıkları Grönland geriliminde Ada'ya keşif amaçlı sadece 38 asker gönderebilmişti. Grönland'a Fransa 15, Almanya 13, İsveç 3, Norveç ve Finlandiya 2'şer, İngiltere ve Hollanda ise 1'er asker yollamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!
Ekonomi

İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!

İŞKUR’un 2026 yılı Ocak ayı verileri, iş dünyasındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yeni yılın ilk ayında 118 bini aşkın vatandaşımız iş..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23