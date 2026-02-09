Türkiye’nin yüzen devi TCG ANADOLU, NATO’ya imzayı çaktı! Mehmetçik ağızları açık bıraktı

Tatbikata Türkiye'den; 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor. Türk birliği, envanterdeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatı kullanacak. İntikal süreci, 20 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'nin çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu ve sivil nakliye gemileriyle başladı. Deniz yoluyla Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşan araç, gereç ve mühimmatlar, hava yoluyla bölgeye sevk edilecek personel ile buluştu.