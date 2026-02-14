Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor

İran, ABD ve batılı ülkeler ile nükleer müzakerelerde istekli olduğunu belirtirken, nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, kendi isteklerine uygun bir anlaşma sağlanamazsa ve ükedeki protestolara yönelik şiddet durmazsa, bölgeye gönderdiği askeri güçle müdahale edeceğini söylemişti.

Ortamın iyice gerildiği şu günlerde, İran'da ABD karşıtı gösteriler de devam ediyor.

Bunlardan en ilginci, Trump'ın idam edildiği bir oyun oldu.

İRANLILAR, TRUMP'I TUTSAK EDİP İDAM ETTİ

İran’da kamuya açık bir alanda gerçekleştirilen gösteride, ABD Başkanı Donald Trump’ı temsil ettiği belirtilen bir figür üzerinden sembolik bir sahne canlandırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, elleri bağlı şekilde sahneye çıkarılan karakterin başının kılıçla kesildiği bir mizansen sergilendi. Etkinlik alanında toplanan kalabalık, gösteriyi sloganlar eşliğinde izledi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Gösterinin içeriği bazı çevreler tarafından sert biçimde eleştirilirken, organizasyonun hangi kurum veya grup tarafından düzenlendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, benzer sembolik gösterilerin özellikle siyasi gerilim dönemlerinde kamuoyunda dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğine işaret ediyor.