  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Şubat 2015: Mahir Kaynak (İstihbaratçı, İktisatçı, Yazar) IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!" Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı Ali Mahir Başarır böreği Mahmut Tanal dayağı yedi LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor
Gündem Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor
Gündem

Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'da bir meydanda toplanan kalabalık önünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sembolik olarak idam edildiği bir performans sergilendi. Elleri bağlı bir figürün kılıçla infaz edildiği anların canlandırıldığı bu gösteri, sosyal medyada ve uluslararası medyada geniş yankı buldu.

İran, ABD ve batılı ülkeler ile nükleer müzakerelerde istekli olduğunu belirtirken, nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, kendi isteklerine uygun bir anlaşma sağlanamazsa ve ükedeki protestolara yönelik şiddet durmazsa, bölgeye gönderdiği askeri güçle müdahale edeceğini söylemişti.

 

Ortamın iyice gerildiği şu günlerde, İran'da ABD karşıtı gösteriler de devam ediyor.

Bunlardan en ilginci, Trump'ın idam edildiği bir oyun oldu.

 

İRANLILAR, TRUMP'I TUTSAK EDİP İDAM ETTİ

İran’da kamuya açık bir alanda gerçekleştirilen gösteride, ABD Başkanı Donald Trump’ı temsil ettiği belirtilen bir figür üzerinden sembolik bir sahne canlandırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, elleri bağlı şekilde sahneye çıkarılan karakterin başının kılıçla kesildiği bir mizansen sergilendi. Etkinlik alanında toplanan kalabalık, gösteriyi sloganlar eşliğinde izledi.

 

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Gösterinin içeriği bazı çevreler tarafından sert biçimde eleştirilirken, organizasyonun hangi kurum veya grup tarafından düzenlendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, benzer sembolik gösterilerin özellikle siyasi gerilim dönemlerinde kamuoyunda dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğine işaret ediyor.

Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı
Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı

Gündem

Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı

İran'da patlama: Ölü ve yaralılar var
İran'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Dünya

İran'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes "Bu nasıl olabilir?" diye birbirine soruyor
Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor

Gündem

Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor

Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte
Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte

Dünya

Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaşıntı yapan birleri her zaman var

İranda.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23