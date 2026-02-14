Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ismi geçen ve çeşitli iddialarla gündeme gelen Melisa Gadiş'in ifadelerinde adı geçen Rana Almira Çakmak, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile olan görüntülerini doğruladı.

Soruşturma sürecinde Melisa Gadiş'in yat partilerine birlikte katıldıklarını iddia ettiği Rana Almira Çakmak, kamuoyuna yansıyan video kayıtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li vekil Çetin Osman Budak ile bir teknede görüldüğü anları teyit eden Çakmak, "Söz konusu görüntüler doğrudur, o teknede beraber bulunuyorduk." dedi.

Gadiş'in, Çakmak ile birlikte katıldıklarını öne sürdüğü organizasyonlara dair detaylar dosyaya eklenirken, Çakmak'ın milletvekili Budak ile olan görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın ise konuya dair sessizliğini koruduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin akçeli kirli işlerinin yanında soruşturma kapsamında skandal cinsel ilişkiler ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun A takımındaki Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği belirlenmişti.

Bu partilerin vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu tespit edilen avukat Melisa Gadiş, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Vekilin bu yat partisine ait görüntüler soruşturma dosyasına girerken Gadiş, bu yat partilerine katılan bir diğer ismin Rana Almira Çakmak olduğunu söylemişti.