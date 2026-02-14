  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ismi geçen ve çeşitli iddialarla gündeme gelen Melisa Gadiş'in ifadelerinde adı geçen Rana Almira Çakmak, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile olan görüntülerini doğruladı.

 

Soruşturma sürecinde Melisa Gadiş'in yat partilerine birlikte katıldıklarını iddia ettiği Rana Almira Çakmak, kamuoyuna yansıyan video kayıtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li vekil Çetin Osman Budak ile bir teknede görüldüğü anları teyit eden Çakmak, "Söz konusu görüntüler doğrudur, o teknede beraber bulunuyorduk." dedi.

 

Gadiş'in, Çakmak ile birlikte katıldıklarını öne sürdüğü organizasyonlara dair detaylar dosyaya eklenirken, Çakmak'ın milletvekili Budak ile olan görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın ise konuya dair sessizliğini koruduğu belirtildi.

 

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin akçeli kirli işlerinin yanında soruşturma kapsamında skandal cinsel ilişkiler ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun A takımındaki Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği belirlenmişti.

Bu partilerin vazgeçilmez isimlerinden biri olduğu tespit edilen avukat Melisa Gadiş, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Vekilin bu yat partisine ait görüntüler soruşturma dosyasına girerken Gadiş, bu yat partilerine katılan bir diğer ismin Rana Almira Çakmak olduğunu söylemişti.

2
Yorumlar

Abdullah Biri

Bu chp neden siyonistin menfeatine calışıyor belli. Dünyalıkzevk ahireti unutmuş. Gururluinsansa vekillik dahil istifa eder vessekam. Aldıgı aylıgıda geri iade eder. Chpliler görün vekilinizi. Sizimikoruy acak

Epstein olayı

Ortaya cıkankar istifa etti. İnsansan istifa et artık milleti temsil hakkın yok
