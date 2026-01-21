  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ülkede oturamazsınız... Vize engeli ile ilgili bunları bilmeniz gerekiyor! ABD'den 75 ülkeye oturma izni İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor Suriye'den kahreden haber! Yapılanlar sinirleri zorlayacak cinsten Beşiktaşlılar şaştı kaldı, çünkü reddetti mi diyerek konuşuluyor! Maalesef kötü haber geldi gelecek... Altın sütü! Damarlardaki pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğer ve beyni koruyor: İyi seçim olan sütü için bizi koruyacak Ünlü milyarderden gündem olan çıkış: Tesisatçı olmak için çok iyi bir zaman S-400'ler etkisiz kaldı! Acil durum ilan edildi Arbeloa’dan Arda Güler’e övgü dolu sözler! ‘Beklediğimden daha iyisin'
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

TCG Anadolu, NATO’nun amfibi ve hızlı tepki gücünde “yüzer karargâh” görevini üstlendi. TCG Anadolu'nun görev tarihi belli olurken , Avrupa ülkelerinin güvenliği artık bizim sorumluluğumuzda olacak.

#1
Foto - Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye, NATO’nun amfibi ve hızlı tepki kabiliyetinde kritik bir sorumluluğu üstlendi. Anadolu Görev Grubu, Foça’dan hareket ederek bir yıl boyunca Avrupa deniz sahalarında görev yapacak.

#2
Foto - Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Belçika merkezli Army Recognition'un haberine göre Anadolu Görev Grubu, NATO Müttefik Tepki Gücü kapsamında Amfibi Görev Gücü Komutanı ve Çıkarma Gücü Komutanı rollerini üstlendi. Görev 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek. Kuvvet, görev boyunca ulusal komuta altında faaliyet gösterecek.

#3
Foto - Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Görev grubunun kalbinde, Türk Donanması’nın en büyük gücü olan TCG Anadolu yer alıyor. Amfibi saldırı gemisi, tabur düzeyinde kuvvet taşıma, hava ve deniz unsurlarını aynı anda yönetme kapasitesiyle NATO’nun çok uluslu operasyonlarında yüzer karargah görevini üstleniyor.

#4
Foto - Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

TCG Anadolu, Steadfast Dart ve Neptune Strike gibi yüksek tempolu tatbikatlarda ittifakın komuta omurgasını oluşturacak.

#5
Foto - Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Anadolu Görev Grubu’na TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada eşlik ediyor. TCG Derya, yakıt, mühimmat ve ikmal desteğiyle görev grubunun Akdeniz’den Baltık’a kadar kesintisiz hareket etmesini sağlıyor. TCG İstanbul ve TCG Kınalıada ise hava savunma, denizaltı savunma ve su üstü harp kabiliyetleriyle güvenliği üstleniyor.

#6
Foto - Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Görev grubu, amfibi deniz piyade taburu, SAT ve SAS unsurları, dalgıç ekipleri ve mekanize çıkarma araçlarıyla tam teşekküllü bir kuvvet yapısına sahip. Hava bileşeninde helikopterlerin yanı sıra Bayraktar TB-3 insansız hava araçları da yer alıyor. Anadolu Görev Grubu, 2026’nın ilk aylarında Steadfast Dart, Northern Quadriga, Dynamic Mariner, Cold Response, Joint Warrior ve Neptune Strike tatbikatlarına katılacak. Ayrıca Sea Guardian, Brilliant Shield ve Noble Shield gibi NATO deniz güvenliği operasyonlarında aktif rol alacak. Görev süresince 13 liman ziyareti planlandı.

#7
Foto - Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki törende konuşan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, disiplini ve eğitim seviyesiyle Deniz Kuvvetleri personelinin NATO'da emsal olarak gösterildiğini ifade ederek, şunları söylemişti: "Bünyesindeki SİHA ve helikopterlerden oluşan hava gücüyle Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, alan dışı harekat kabiliyetlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevlerindeki etkinliğini, savunma sanayimizin etkinliğini ve caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyacak, iştirak edilecek tatbikatların yanı sıra iştirak edilecek liman ziyaretleri ve geçiş eğitimleriyle donanmamızın gücünü, etki sahamızın büyüklüğünü kırılgan ve değişken uluslararası ortamda güçlü bir şekilde yansıtacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!
Dünya

Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

Kanada ordusunun olası bir ABD işgaline karşı hazırlık yaptığı ve modellemelerinde Afganistan'daki Taliban direnişini örnek aldığı belirtild..
Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!
Gündem

Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!

Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe dönüştüren ve ilk reaktörü yüzde 99 oranında tamamlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, y..
Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi
Gündem

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi. Suriye Ordusu, Kara Kozak Köyü'nü terör örgütü YPG'den kurtardı.

Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"
Gündem

Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"

Suriye'nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde terör örgütü SDG/PKK'ya destek amacıyla düzenlenen korsan gösterilerde, şirkin ve ihanetin boyutu ..
Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!"
Gündem

Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!"

Suriye sahasında dengeler baş döndürücü bir hızla değişirken, Kuzey Irak’tan terör örgütü PKK’yı köşeye sıkıştıran çok sert bir açıklama gel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23