Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Görev grubu, amfibi deniz piyade taburu, SAT ve SAS unsurları, dalgıç ekipleri ve mekanize çıkarma araçlarıyla tam teşekküllü bir kuvvet yapısına sahip. Hava bileşeninde helikopterlerin yanı sıra Bayraktar TB-3 insansız hava araçları da yer alıyor. Anadolu Görev Grubu, 2026’nın ilk aylarında Steadfast Dart, Northern Quadriga, Dynamic Mariner, Cold Response, Joint Warrior ve Neptune Strike tatbikatlarına katılacak. Ayrıca Sea Guardian, Brilliant Shield ve Noble Shield gibi NATO deniz güvenliği operasyonlarında aktif rol alacak. Görev süresince 13 liman ziyareti planlandı.