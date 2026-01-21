Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor

Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki törende konuşan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, disiplini ve eğitim seviyesiyle Deniz Kuvvetleri personelinin NATO'da emsal olarak gösterildiğini ifade ederek, şunları söylemişti: "Bünyesindeki SİHA ve helikopterlerden oluşan hava gücüyle Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, alan dışı harekat kabiliyetlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevlerindeki etkinliğini, savunma sanayimizin etkinliğini ve caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyacak, iştirak edilecek tatbikatların yanı sıra iştirak edilecek liman ziyaretleri ve geçiş eğitimleriyle donanmamızın gücünü, etki sahamızın büyüklüğünü kırılgan ve değişken uluslararası ortamda güçlü bir şekilde yansıtacaktır."