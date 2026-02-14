  • İSTANBUL
Çevreyi kirletene 50 bin liralık ceza kesildi!
Yerel

Çevreyi kirletene 50 bin liralık ceza kesildi!

Yeniakit Publisher
AA
Çevreyi kirletene 50 bin liralık ceza kesildi!

Muğla Bodrum'da boş araziye moloz ve atık döktüğü belirlenen kişi, zabıta ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek para cezasına çarptırıldı.

Bodrum’da boş bir araziye atık döküldüğü ihbarı üzerine başlatılan çalışma, çevreyi kirleten kişiyi ortaya çıkardı. Turgutreis Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'ndeki boş araziye, üç tekerlekli motosikletiyle gelen bir kişinin, moloz ve atık dolu çuvalları boşaltarak bölgeden ayrıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

 

Aynı kişinin kısa bir süre sonra tekrar aynı noktaya gelerek, ikinci kez atık döküp uzaklaştığı tespit edildi.

 

Bodrum Belediyesi zabıta ve jandarma ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliye 50 bin lira ceza uyguladı.

 

Araziye dökülen atıklar ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden kaldırıldı. Şüphelinin, araziye moloz ve atık döktüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.

