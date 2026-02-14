Alevler kısa sürede sardı, acı haber geldi!
Giresun’da ahşap bir serenderde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangının ardından yapılan incelemede ise 88 yaşındaki Şaziye Tığlı’nın cansız bedeni bulundu.
Giresun’un merkeze bağlı Camili köyünde çıkan yangın, kısa sürede ahşap serenderi tamamen sardı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ekiplerin serenderde yaptığı incelemelerde Şaziye Tığlı’nın cansız bedeni bulundu. Tığlı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.