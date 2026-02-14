  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İhtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı Ramazan bereketi Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar! Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest Boğazları bir yılda 84 bin 640 gemi geçti Tehlikeli yük riski arttı CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki! Dijital egemenlik savaşı başladı: Macron, algoritmaları ve botları hedef aldı! Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte Talimat Ekrem'den geldi! CHP geriyor
Yerel Alevler kısa sürede sardı, acı haber geldi!
Yerel

Alevler kısa sürede sardı, acı haber geldi!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alevler kısa sürede sardı, acı haber geldi!

Giresun’da ahşap bir serenderde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangının ardından yapılan incelemede ise 88 yaşındaki Şaziye Tığlı’nın cansız bedeni bulundu.

Giresun’un merkeze bağlı Camili köyünde çıkan yangın, kısa sürede ahşap serenderi tamamen sardı.   İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ekiplerin serenderde yaptığı incelemelerde Şaziye Tığlı’nın cansız bedeni bulundu. Tığlı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Maltepe yangını söndürüldü
Maltepe yangını söndürüldü

Yerel

Maltepe yangını söndürüldü

Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!
Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!

Yerel

Bursa Osmangazi'de korkutan yangın: Balıkçı dükkanı alevlere teslim oldu!

Yapı malzemeleri deposunda büyük yangın!
Yapı malzemeleri deposunda büyük yangın!

Yerel

Yapı malzemeleri deposunda büyük yangın!

Kağıthane’de iş hanında korkutan yangın! 11 kişi kurtarıldı
Kağıthane’de iş hanında korkutan yangın! 11 kişi kurtarıldı

Yerel

Kağıthane’de iş hanında korkutan yangın! 11 kişi kurtarıldı

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23