SON DAKİKA
Yaşam Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı
Yaşam

Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elazığ Palu'da yağışların ardından mezra yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak kütlelerinin yola aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’da etkili olan yağışların ardından Palu ilçesine bağlı Gökdere bölgesi Kırkbulak köyü Sivrikaya mezrası yolunda heyelan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışlarla birlikte mezra yoluna heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte yol ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Özel İdaresi ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

 

Öte yandan heyelan anının görüntüleri ortaya çıktı. Kütleler halinde kayan toprak, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

