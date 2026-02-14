DEARSAN’ın Katar için inşa ettiği hücumbot denize indirildi!
Türk gemi yapım firması DEARSAN’ın Katar için inşa ettiği ikinci hücumbot da denizle buluştu.
Türkiye’nin aynı anda 39 savaş gemisini aynı anda üreten tersaneleri, yeni bir gurura daha imza attı. Katar Deniz Kuvvetleri için yapılan ikinci hücümbot da denize indirildi.
DEARSAN Tersanesi ve Katar arasında imzalanan 2 adet 50 m Güdümlü Mermili Hücumbot Gemisi projesi kapsamında AL GHARIYAH (Q52) gemisinin denize iniş töreni icra edildi.
