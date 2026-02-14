  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor Rize’de akademisyenin sır dolu ölümü: 10’uncu kattan beton zemine düştü İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’ Cumhuriyet yine laik atak geçirdi! İBB’deki kreşlerde tacizden değil Kur’an’dan rahatsızlar İhtiyaç sahipleri için SYDV'lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı Ramazan bereketi Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar! Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest Boğazları bir yılda 84 bin 640 gemi geçti Tehlikeli yük riski arttı CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!
Dünya Epstein belgelerinde adı geçiyor! Fransız diplomat hakkında şoke eden iddialar
Dünya

Epstein belgelerinde adı geçiyor! Fransız diplomat hakkında şoke eden iddialar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Epstein belgelerinde adı geçiyor! Fransız diplomat hakkında şoke eden iddialar

Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında, uygunsuz içerikli siteleri izlediği iddiasıyla Fransa’da adli soruşturma başlatıldı.

Jeffrey Epstein soruşturmasına ait belgelerde ismi geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransız Le Point gazetesinin haberine göre Aidan, çocuk istismarı içeren video sitelerini izlemek ve Epstein ile gizli bilgiler paylaşmakla suçlanıyor.

 

Kan donduran iddia

Fransa'da savcılık, Aidan hakkında internette çocuk istismarı içeren videolar izlediği suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürütmek için Ulusal Adli Polis Birimine bağlı Kişilere Yönelik Şiddetle Mücadele Merkez Ofisi görevlendirildi.

Soruşturma, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Aidan hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldı.

 

Barrot, bakanlık başsekreteri olarak görev yapan ancak kişisel nedenlerden dolayı izne çıkan ve özel sektörde de faaliyetler yürüten Aidan hakkında, "Adalet sisteminin çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Fransız diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin soruşturması açıldı." açıklamasını yapmıştı.

 

İsmi 200 belgede geçiyor

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni Epstein belgelerinin yaklaşık 200'ünde Aidan'ın ismi geçiyor. Belgeler, Fransız diplomatın 2010-2017 döneminde, özellikle New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yaptığı süre boyunca Epstein ile düzenli ve diplomatik bilgi aktarımına dayalı birçok görüşme yaptığını gösteriyor.

 

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Fransız diplomatın New York'taki görev süresinde çocuk istismarı içeren video sitelerini izlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu BM'ye bildirdiği, bu kapsamda BM'nin Fransız diplomat hakkında iç soruşturma açtığı ve bunun üzerine Aidan'ın aniden görevinden ayrılarak Fransa’ya döndüğü de basına yansıyan iddialar arasında yer alıyor.

Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu
Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu

Dünya

Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler...
Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler...

Dünya

Epstein belgelerinde nadir elementler çıktı! Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin peşine düşmüşler...

Şok eden bağlantı! Epstein rezaleti okullara sıçradı
Şok eden bağlantı! Epstein rezaleti okullara sıçradı

Dünya

Şok eden bağlantı! Epstein rezaleti okullara sıçradı

Resmen Trump'ı savundu! Adalet Bakanı'na Epstein tepkisi
Resmen Trump'ı savundu! Adalet Bakanı'na Epstein tepkisi

Dünya

Resmen Trump'ı savundu! Adalet Bakanı'na Epstein tepkisi

Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık
Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık

Dünya

Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23