Esenyurt'ta şüpheli ölüm! Genç adamın cansız bedeni boş arsada bulundu

İstanbul Esenyurt’ta boş arsada hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 37 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt’ta akşam saatlerinde boş bir arsada bulunan cansız beden, bölgede paniğe yol açtı. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde boş arsada hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden şahsın 37 yaşındaki M.A. olduğu ortaya çıktı. Boş arsada cesedi bulunan M.A.'nın, çalıştığı servis minibüsünü arsanın 10 metre ilerisindeki caddeye park ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu alanda ve servis aracında incelemelerde bulundu. M.A. isimli vatandaşın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için ekipler tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

