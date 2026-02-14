  • İSTANBUL
2 Türk şoförün feci sonu! Cenazeler Türkiye'ye getiriliyor!
Dünya

2 Türk şoförün feci sonu! Cenazeler Türkiye'ye getiriliyor!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya
2 Türk şoförün feci sonu! Cenazeler Türkiye'ye getiriliyor!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra başka bir tırın çarpması sonucu 2 Türk tır şoförü hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Arızalanan tırını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

