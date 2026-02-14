ÖSYM duyurdu! Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçları açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçları açıklandı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.