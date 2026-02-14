  • İSTANBUL
Gündem ÖSYM duyurdu! Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçları açıklandı
Gündem

ÖSYM duyurdu! Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖSYM duyurdu! Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

