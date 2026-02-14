CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Seni karış karış doğrayacağız” şeklindeki akılalmaz sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i, “Seni karış karış doğrayacağız” diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ı utanmadan savundu.
Gökçen, CHP’li Aydın'ın hapis cezası alması ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tutuklanmasına tepki göstererek Aydın ve Yıldız'ın yanında olduklarını dile getirdi.
İfade özgürlüğü hakkında ocak ayında yaşanan ihlallere ilişkin rapor hazırladıklarını bildiren Gökçen, 5 bölümden oluşan raporda, ifade ve basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik müdahalelerin sürdüğünün tespit edildiğini vurguladı.
CHP’nin, Adalet Bakanı’nı doğramakla tehdit eden suça meyilli tipleri bile “ifade özgürlüğü” kılıfıyla savunması, “Bu kadarına da pes” dedirtti.
