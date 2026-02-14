  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor!
Gündem

Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kabuğunu kırıp güçlenerek, dünyada emperyalistlerin oyunlarını bir bir bozuyor.

Türkiye emperyalistlerin ve siyonist İsrail’in mazlum coğrafyalardaki zulmünü sonlandıracak adımlar atarken, İsrail’den de korku dolu mesajlar geliyor.

“BİZİ DÖRT BİR YANDAN KUŞATIYORLAR”

Kendisini “Tanrının gönderdiği bir mesajcı” olarak tanımlayan İsrailli yazar Amir Tsarfati, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin yükselişinden duyduğu kaygıyı dile getirerek, “Türkiye'nin eli her yere uzanıyor. Bizi dört bir yandan kuşatıyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İsrailli Yazar Tsarfati, “Türkler başka bölgelere yayılmada ve el büyütmede büyük ilerleme kaydediyorlar, uzak coğrafyalara ulaşıyorlar” diyerek Ankara'nın bölgedeki gücünü gözler önüne serdi.

1
Yorumlar

Bu daha başlangıç...

Türkiye Erdoğan gibi Erdoğan ayarında milli yerli ve manevi değerlerine bağlı liderler yönettiği sürece Türkiye hep güçlü olacak . Erdoğan'ın karşısında olanlar ya gerçekleri bilmediği için ya da hain oldukları için Erdoğan'ın karşısındalar kesinlikle...Aksi takdirde Erdoğan'ın yanında olmaları gerekirdi . Yurt dışı bağlantılı sosyal medya ve onların Türkiye'de kullandığı aparatlar stk'lar vasıtasıyla halk kandırılıyor ,bunu anlamak için Erdoğan'ın karşısında olanların ona düşman olanların paylaşımlarını araştırdığınızda çoğunun çarpıtma ve yalan olduğunu göreceksiniz ,inamaynlar için hodri meydan ... Erdoğan karşıtı olan siyasi ya da Halk içinde herhangi birinin eleştirel olarak paylaştığı önemli olan olaylardan herhangi birini incelediğinizde bunun çarpıtma ve yalan oldup olmadığını görmek için hodri meydan...
