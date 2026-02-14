Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor!
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kabuğunu kırıp güçlenerek, dünyada emperyalistlerin oyunlarını bir bir bozuyor.
Türkiye emperyalistlerin ve siyonist İsrail’in mazlum coğrafyalardaki zulmünü sonlandıracak adımlar atarken, İsrail’den de korku dolu mesajlar geliyor.
“BİZİ DÖRT BİR YANDAN KUŞATIYORLAR”
Kendisini “Tanrının gönderdiği bir mesajcı” olarak tanımlayan İsrailli yazar Amir Tsarfati, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin yükselişinden duyduğu kaygıyı dile getirerek, “Türkiye'nin eli her yere uzanıyor. Bizi dört bir yandan kuşatıyorlar” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
İsrailli Yazar Tsarfati, “Türkler başka bölgelere yayılmada ve el büyütmede büyük ilerleme kaydediyorlar, uzak coğrafyalara ulaşıyorlar” diyerek Ankara'nın bölgedeki gücünü gözler önüne serdi.