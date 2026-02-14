Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Orta Doğu'daki Durum" toplantısı, devlerin Suriye düellosuna sahne oldu. Rusya cephesi İsrail'in askeri ve ekonomik sabotajlarını gündeme taşırken, Washington'dan Şam'ın yeni anayasal hamlelerine yönelik sürpriz bir "memnuniyet" mesajı geldi.

İSRAİL'DEN "KİMYASAL" SABOTAJ İDDİASI

Rus diplomat Anna Evstigneeva, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü sistematik olarak baltaladığını belirtti. İsrail ordusunun güney bölgelerde sivilleri kaçırdığını ve kontrol noktaları kurduğunu vurgulayan Evstigneeva, özellikle Kuneytra bölgesinde tarım arazilerine "bilinmeyen kimyasallar" püskürtüldüğünü iddia etti. Bu operasyon sonucu köylerdeki buğday ve arpa ekinlerinin tamamen yok edildiğini söyleyen Rus diplomat, durumu insani bir felaket olarak niteledi.

ABD'DEN "13. KARARNAME" DESTEĞİ

Toplantıda konuşan ABD'li diplomat Tammy Bruce ise Suriye’deki iç siyasi gelişmelere değindi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nden duydukları memnuniyeti dile getiren Bruce, bu adımın Kürtlerin Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini vurguladı. ABD, Suriye hükümetinin DEAŞ ile mücadele sorumluluğunu üstlenmesini de olumlu bir gelişme olarak not etti.

ŞAM'IN YENİ YOL HARİTASI

Rusya, Suriye merkezi hükümetinin kuzeydoğu bölgeleriyle birleşme çabalarını ve kültürel hakları savunma yolunu kararlılıkla desteklediklerini açıkladı. Fırat'ın doğusu dahil olmak üzere ülkenin tamamında sürdürülebilir istikrarın ancak "geniş tabanlı bir diyalogla" mümkün olacağının altı çizildi.