  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Şubat 2015: Mahir Kaynak (İstihbaratçı, İktisatçı, Yazar) IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!" Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı Ali Mahir Başarır böreği Mahmut Tanal dayağı yedi LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor
Gündem Rize’de akademisyenin sır dolu ölümü: 10’uncu kattan beton zemine düştü
Gündem

Rize’de akademisyenin sır dolu ölümü: 10’uncu kattan beton zemine düştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rize’de akademisyenin sır dolu ölümü: 10’uncu kattan beton zemine düştü

Rize, üniversite camiasını yasa boğan kahreden bir haberle sarsıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin sevilen akademisyenlerinden Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek feci şekilde can verdi. İki çocuk annesi genç akademisyenin sır dolu ölümü Rize’de derin üzüntü oluştururken, emniyet güçleri olayın perde arkasını aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, Rize’deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Turna’nın ani ve şüpheli ölümü, eğitim camiasında şok etkisi oluşturdu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna kaldırılırken, emniyet birimleri olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için tahkikat başlattı.

Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen akademisyen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), Fener Mahallesi'nde bir binanın 10'uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Turna için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna vefat etmiştir. Öğretim üyemize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri"
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri"

Gündem

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri"

Güllü cinayetinde kan donduran ses kaydı! "Dayanamıyorum artık itiraf edeceğim"
Güllü cinayetinde kan donduran ses kaydı! "Dayanamıyorum artık itiraf edeceğim"

Gündem

Güllü cinayetinde kan donduran ses kaydı! "Dayanamıyorum artık itiraf edeceğim"

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti
Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Gündem

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'
İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'

Gündem

İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı
Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Aktüel

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Küresel çetenin karanlık dehlizleri açıldı! Epstein dosyalarında klonlama ve cinayet vahşeti
Küresel çetenin karanlık dehlizleri açıldı! Epstein dosyalarında klonlama ve cinayet vahşeti

Gündem

Küresel çetenin karanlık dehlizleri açıldı! Epstein dosyalarında klonlama ve cinayet vahşeti

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü
Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Yerel

Denizli'deki cinayet sosyal medya ipuçlarıyla çözüldü

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!
Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Gündem

Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar
Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Aktüel

Aynı Evde İkinci Cinayet! Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!
Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Yerel

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

okur

üçuncu kat bana yuksek geliyor nasıl oturuyorlar şaşırıyorum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23