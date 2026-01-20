Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO müttefikleri içindeki en kritik sorumluluklardan biri olan NATO Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devraldı. 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek bu dev görev kapsamında Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, dünyanın en zorlu sularında 4 büyük tatbikata liderlik edecek. Akdeniz’den Baltık Denizi’ne kadar geniş bir coğrafyada Türk sancağı dalgalanacak.