  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altının kilogram fiyatı yine yükseldi Teröristlerin DEAŞ'lıları saldığı hapishane görüntülendi İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş! Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak Çin pilavı yapımı konusunda vakit ayıramayanlara pratik yöntemler! Takdir toplayan ara sıcak olabilir
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO müttefikleri içindeki en kritik sorumluluklardan biri olan NATO Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devraldı. 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek bu dev görev kapsamında Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, dünyanın en zorlu sularında 4 büyük tatbikata liderlik edecek. Akdeniz’den Baltık Denizi’ne kadar geniş bir coğrafyada Türk sancağı dalgalanacak.

#1
Foto - Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki liderlik görevine ilişkin kapsamlı bir faaliyet takvimi yayımladı. 1 Temmuz 2025’te başlayan bu stratejik komuta görevi, 2026 yılında gerçekleştirilecek dev tatbikatlarla zirveye ulaşacak.

#2
Foto - Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak

NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri çok sayıda tatbikata katılacak.

#3
Foto - Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerinin, 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üstlenildiği hatırlatıldı.

#4
Foto - Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

#5
Foto - Mavi Vatan’dan okyanuslara! TCG Anadolu NATO'nun komutasını üstlendi: Dünya bu tatbikatları konuşacak

“Bu görevler kapsamında, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, CATF ve CLF Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, STEADFAST DART-2026 Tatbikatı'na, NORTHERN QUADRIGA-2026 Tatbikatı'na, DYNAMIC MARINER/COLD RESPONSE/JOINT WARRIOR-2026 Tatbikatı'na, NEPTUNE STRIKE 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne iştirak edecek ve aynı zamanda NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlayacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç
Gündem

Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç

Burdur'da alkol masasında sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken selayı okutan MHP Burdur..
Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Gündem

Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

Eli kanlı terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar eski Sarıye..
Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi
Dünya

Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen askeri operasyonlarla köşeye sıkışan, işgal ettiği toprakları tek tek kaybederek büyük bir bozgun yaşa..
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

ABD’nin Grönland'ı oldu bittiyle almasına karşı Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya ile birlikte adaya 14 as..
Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!
Dünya

Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinde, Rakka’nın yönetimi için kritik bir atama gerçekleştiri..
Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı
Gündem

Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı

‘Yalanın Sözcüsü’ Sözcü gazetesi ile milletin ve değerlerinin azılı düşmanı Cumhuriyet ikilisi, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23