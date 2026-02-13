NATO’nun kalbinde Türk fırtınası esecek, Bayraktar TB3 SİHA’lar Avrupa’yı tir tir titretecek! Baltık’ın soğuk sularında ateş saçacaklar
Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO’nun devasa tatbikatı Steadfast Dart 2026 kapsamında, dünya harp tarihine geçecek bir operasyon için Baltık Denizi’ne açıldı. Türkiye’nin gururu TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden havalanacak olan Bayraktar TB3 SİHA’lar, 17-18 Şubat tarihlerinde bölgedeki hedeflere karşı canlı mühimmatla atış gerçekleştirerek deniz tabanlı insansız uçuş kabiliyetini tescilleyecek. Yaklaşık 2 bin personelle tatbikata katılan Türkiye, bu hamlesiyle ittifakın kuzey kanadında yerli teknolojisiyle gövde gösterisi yapacak.