NATO’nun kalbinde Türk fırtınası esecek, Bayraktar TB3 SİHA’lar Avrupa’yı tir tir titretecek! Baltık’ın soğuk sularında ateş saçacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NATO’nun kalbinde Türk fırtınası esecek, Bayraktar TB3 SİHA’lar Avrupa’yı tir tir titretecek! Baltık’ın soğuk sularında ateş saçacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO’nun devasa tatbikatı Steadfast Dart 2026 kapsamında, dünya harp tarihine geçecek bir operasyon için Baltık Denizi’ne açıldı. Türkiye’nin gururu TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden havalanacak olan Bayraktar TB3 SİHA’lar, 17-18 Şubat tarihlerinde bölgedeki hedeflere karşı canlı mühimmatla atış gerçekleştirerek deniz tabanlı insansız uçuş kabiliyetini tescilleyecek. Yaklaşık 2 bin personelle tatbikata katılan Türkiye, bu hamlesiyle ittifakın kuzey kanadında yerli teknolojisiyle gövde gösterisi yapacak.

Tatbikat 8-25 Şubat tarihleri arasında sürerken, TB3 SİHA’ların 17-18 Şubat tarihlerinde Baltık Denizi üzerinde hedeflere karşı canlı atış yapacağı belirtildi. Bu özel atışlı eğitim faaliyetinin TCG Anadolu’dan yönlendirileceği ve Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından takip edileceği kaydedildi.

Türkiye’nin tatbikattaki rolü yalnızca bu atışla sınırlı değil; yaklaşık 2 bin personelle NATO’nun en büyük tatbikatı Steadfast Dart 2026’ya katılım sağlanıyor. Bu katılım, Türkiye’nin Kuzey Atlantik ittifakındaki aktif ve sorumlu mevcudiyetini güçlendirmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olacak.

Türkiye’nin tatbikatta aktif rol alması, ittifak içindeki askeri entegrasyon ve operasyona katılım açısından da önem taşıyor.

