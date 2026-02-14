  • İSTANBUL
ABD'den narko-terörle mücadelede sert hamle! Karayipler'de uyuşturucu teknesi vuruldu
Dünya

ABD'den narko-terörle mücadelede sert hamle! Karayipler'de uyuşturucu teknesi vuruldu

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir tekneye yönelik "öldürücü kinetik saldırı" düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, uyuşturucu rotası üzerinde seyreden şüpheli teknenin hedef alındığı ve operasyon sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı.

