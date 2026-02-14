  • İSTANBUL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi dedeleri ve canlarla bir araya geldiği organizasyonda mesajlar vedi.

#1
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi’nde düzenlenen Hızır Orucu Lokması'nda Alevi-Bektaşi dedeleri ve canlarla bir araya gelerek, ortak manevi mirasın birlik ve dayanışmayı güçlendiren temel değer olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu

Ersoy, İstanbul Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi’nde düzenlenen Hızır Orucu Lokması'nda Alevi-Bektaşi dedeleri, cemevi temsilcileri ve canlarla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik içinde kurulan gönül sofrasında konuşan Bakan Ersoy, “‘Ya Hızır!’ diyerek kurulan; birlik ve dirliğimizin nişanesi olan bu sofrada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Hızır Orucu’nun sabır, paylaşma ve dayanışmayı temsil ettiğini belirten Ersoy, bu geleneğin zor zamanlarda umudu diri tutan ve toplumsal kardeşliği güçlendiren önemli bir değer olduğuna dikkat çekti.

#3
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu

Konuşmasında ortak manevi mirasa da değinen Bakan Ersoy, Yesevi’den Yunus’a, Hacı Bektaş’tan Mevlana’ya uzanan değerler dünyasının farklılıkları bir arada tutan güçlü bir birlik mayası oluşturduğunu ifade etti. Sevgi, hoşgörü ve adaleti merkeze alan Alevi-Bektaşi öğretisinin toplumsal beraberliğe katkısına vurgu yaptı. Bakan Ersoy, Bakanlık olarak milli ve manevi mirası bütün unsurlarıyla korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Bu millet can cana, gönül gönüle verdikçe geleceğimiz güçlü ve aydınlık olacaktır.” dedi.

#4
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu

Kazım Karabekir Cemevi Başkanı Erdal Ahi, Hızır ayının anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, bu ayın inanç dünyasında sabır, paylaşma ve dayanışmayı temsil ettiğini belirtti. Hızır’ın darda kalanın yardımına yetişen, umudu diri tutan manevi bir değer olduğuna işaret eden Ahi, “Hızır demek, zor zamanda kapıyı çalan iyilik demektir.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alevi Bektaşi dedeleriyle buluştu

Hızır ayı boyunca tutulan oruçların sabrı, paylaşmayı ve birbirini anlamayı hatırlattığını dile getiren Ahi, komşunun halini gözetmenin, lokmayı bölüşmenin ve kırgınlıkları geride bırakmanın bu ayın en kıymetli tarafı olduğunu vurguladı. Yollarının birlik, kardeşlik ve rızalık yolu olduğunu kaydeden Ahi, programa katılımlarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek, ziyaretin kendilerini onurlandırdığını ifade etti. Hızır Lokması'na Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin katıldı.

