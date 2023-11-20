Tarihi keşif: Astronomlar bu yıl ilk kez güneş üzerinde kutup ışıkları tespit etti! Bilim dünyasını çok fena karıştırdı

Güneş’in yüzeyindeki bir lekenin etrafında hareket eden elektronların oluşturduğu bir Kutup Işıkları sinyali tarafından ilk kez keşfedildi.

Dünya’daki Kuzey Işıkları’na oldukça benzer bir gösteri, Güneş’in yüzeyinin yaklaşık 40.000 kilometre üzerinde, bir güneş lekesi üzerinde gözlendi. Benzersiz gök olayı, Dünya’daki gözlemciler tarafından bir hafta boyunca tespit edilebilir haldeydi.

Güneş’teki radyo dalgalarıyla parlayan ışık gösterisi, uzaktaki yıldızlardan daha önce aurora benzeri radyo sinyallerinin tespit edildiği, ancak kendi ısı ve ışık kaynağımızda böyle bir sinyalin ilk kez görüldüğü anlamına geliyor. Bulgular 13 Kasım’da Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nden (NJIT-CSTR) çalışmanın baş yazarı astronom Sijie Yu, bulgularla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu, tipik olarak dakikalar veya saatler süren geçici güneş radyo patlamalarından oldukça farklı. Yeni gözlemler yıldızların manyetik süreçlerine ilişkin kavrayışımızı değiştirme potansiyeline sahip heyecan verici bir keşif.”

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Dünya’da kuzey ışıkları, koruyucu manyetik alanın en zayıf olduğu kutuplar yakınındaki atmosferde enerjik uzay enkazının hareket etmesi sonucunda oluşur. Bu da moleküllerin ışık şeklinde enerji açığa çıkarmasına ve gökyüzünde dalgalanan renk perdelerinin oluşmasına neden olur.

Güneş Üzerinde İlk Kez Tespit Edilen Kutup Işıkları Merak Edilen Bazı Soruların Cevaplarına Işık Tutabilir

Uzay enkazı genellikle güneş lekeleri etrafındaki manyetik alanların aniden kopmasıyla ortaya çıkar ve güneş patlamaları adı verilen radyasyon patlamalarını ve koronal kütle atımları (CME’ler) adı verilen patlayıcı güneş malzemesi jetlerini başlatır. Araştırmacılar, yıldızımızın yüzeyindeki bir güneş lekesine radyo teleskopu yönelterek, elektronların güneş patlamaları tarafından hızlandığına inandıkları bir aurora benzeri emisyon tespit etti.

Dünya’nın kutup ışıklarının aksine yıldızlardaki kutup ışıkları genellikle yüzbinlerce kHz’den [kiloherz] yaklaşık 1 milyon kHz’e kadar olan frekansta meydana gelir. Bu da manyetik alanının Dünya’nınkinden binlerce kez daha güçlü olmasının doğrudan bir sonucudur. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Dünya’daki tipik bir aurora ışığı genellikle 100 ila 500 kHz frekanslarında ışık yayar.

Araştırmacılar keşiflerinin Güneş’in aktivitesini incelemek için yeni yöntemler açtığını ve geçmiş yıldız kutup ışıklarının gizli kanıtlarını bulmak için arşiv verilerini incelemeye başladıklarını söylüyorlar.

Çalışmanın bir diğer yazarı olan güneş fizikçisi Surajit Mondal şunları söyledi:

“Uzun ömürlü yıldız lekelerinin bulunduğu bir sistemde enerjik parçacıkların ve manyetik alanların nasıl etkileşime girdiğine dair bulmacayı bir araya getirmeye başlıyoruz. Sadece kendi Güneş’imizde değil, aynı zamanda sistemimizden çok uzaklardaki yıldızlarda da.”