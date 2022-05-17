Suudi Arabistanlılar Türkiye'ye o ismi almaya geliyor
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon, Galatasaray'dan kiralanan Christian Luyindama için kararını verdi. Taawon yetkilileri oyuncunun bonservisini alma kararı aldı.
Galatasaray'da başkan danışmanı Luis Campos'un aracı olduğu Christian Luyindama transferinde Al Taawon'un opsiyonu kullanmayacağı haberleri sonrası sarı-kırmızılılara iyi haber geldi. Suudi Arabistan ekibinin Luyindama'nın opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.
Sezon ortasında Galatasaray'dan Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama'nın geleceği konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.. Son olarak sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un ayrılığı, Christian Luyindama'nın satışını olumsuz etkileyebileceği belirtilmişti.
Ancak Suudi Arabistan kulübünün, Kongolu stoperin performansından oldukça memnun kaldığı ve satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı öğrenildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 3 milyon euro girecek.