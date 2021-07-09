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Sürücü uyuya kalınca facia yaşandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, içerisinde Suriye vatandaşlarının bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yaptı. Kazada 2 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 02:11:00 -
Sürücü uyuya kalınca facia yaşandı

Kaza saat 19.00 sıralarında, Eğirdire bağlı Sarıidris beldesi yakınlarında meydana geldi. Ispartadan Yalvaç istikametine seyir halinde olan Ahmet Al Amed yönetimindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, direksiyon başında sürücüsünün uyuklaması sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 yaşındaki Menar Al Hamedin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi, Gelendost Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan 10 günlük Mira Al Hamed de hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Khalil El Muhammed, Fevze Al Şhade, Yusuf Al Ubeyid, Avad Az Haned, Ahmet Al Amed ile Meryem Al Hamedin tedavileri ise sürüyor. Sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu meydana geldiğini belirtilen kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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