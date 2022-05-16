Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'la ilgili "Vay be!" dedirten gerçek
1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor ile ilgili şaşırtıcı gerçeği, ünlü yorumcu Önder Özen açıkladı. Küme düşen Kocaelispor ile İstanbul ekibinin bütçelerine değinen Özen, "Ümraniyespor ile Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı." dedi.
Türkiye'nin köklü kulüpleri Kocaelispor ve Bursaspor'un, 2. Lig'e düşmesinin yankıları sürüyor. NTV'de yayınlanan N Futbol programında açıklamalarda bulunan yorumcu Önder Özen, Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'dan maaş bütçesi olarak daha değerli bir kulüp olduğunu ancak buna rağmen küme düştüğünü belirtti.
"Kocaelispor, Ümraniyespor'dan 3 kat fazla para harcadı"
Önder Özen, NTV ekranlarında yayınlanan N Futbol programında yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile küme düşen Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor lehine. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı. Burada gerçek akıl koymak gerekiyor, Ümraniye bunu koydu." ifadelerini kullandı