Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de son haftanın programını açıkladı. Şampiyon Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak.
Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasının maç programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Altay-Kasımpaşa
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Adana Demirspor-Göztepe
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor