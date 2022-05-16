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Spor Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu
Spor

Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de son haftanın programını açıkladı. Şampiyon Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 18:20:00 -
Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasının maç programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay-Kasımpaşa

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Adana Demirspor-Göztepe

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor

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