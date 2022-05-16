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Spor Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig kaç takı düşecek kaç takım çıkacak?
Spor

Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig kaç takı düşecek kaç takım çıkacak?

2021-2022 sezonunda şampiyonluğa 37 yıllık hasretin ardından Trabzonspor ulaştı. Futbolseverler ise lig maçlarının ne zaman sona ereceğini, ligden kaç takım düşüp kaç takımın çıkacağını araştırıyor. Peki, bu yıl Süper Lig'e kaç takım çıkacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-16 11:10:00 -
Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig kaç takı düşecek kaç takım çıkacak?

2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başladı. Sezonun şampiyonu ise Trabzonspor oldu. Peki, lig ne zaman bitecek?

Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig kaç takı düşecek kaç takım çıkacak?

Süper Lig'de ilk yarı 27 Aralık'ta sona erdi. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de başladı. Sezon ise 22 Mayıs 2022'de sona erecek.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

1.Lig'den Süper Lig'e 3 takım yükselecek. 2022-2023 sezonunda da Süper Lig'den 4 takım düşecek. 2023-2024 sezonunda ise pandemiden önceki gibi ligde 18 takım yer alacak.

Süper Lig 38.hafta

Atakaş Hatayspor-Gzt Giresunspor

Altay-Kasımpaşa

Fraport Tav Antalyaspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Adana Demirspor-Göztepe

GazianteP FK-Çaykur Rizespor

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