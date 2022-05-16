Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig kaç takı düşecek kaç takım çıkacak?
2021-2022 sezonunda şampiyonluğa 37 yıllık hasretin ardından Trabzonspor ulaştı. Futbolseverler ise lig maçlarının ne zaman sona ereceğini, ligden kaç takım düşüp kaç takımın çıkacağını araştırıyor. Peki, bu yıl Süper Lig'e kaç takım çıkacak?
2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başladı. Sezonun şampiyonu ise Trabzonspor oldu. Peki, lig ne zaman bitecek?
Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig kaç takı düşecek kaç takım çıkacak?
Süper Lig'de ilk yarı 27 Aralık'ta sona erdi. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de başladı. Sezon ise 22 Mayıs 2022'de sona erecek.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
1.Lig'den Süper Lig'e 3 takım yükselecek. 2022-2023 sezonunda da Süper Lig'den 4 takım düşecek. 2023-2024 sezonunda ise pandemiden önceki gibi ligde 18 takım yer alacak.
Süper Lig 38.hafta
Atakaş Hatayspor-Gzt Giresunspor
Altay-Kasımpaşa
Fraport Tav Antalyaspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
Adana Demirspor-Göztepe
GazianteP FK-Çaykur Rizespor