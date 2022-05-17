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Spor Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?
Spor

Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?

Süper Lig'de sezon 38.hafta maçlarıyla sona erecek. Futbolseverler ise ligde son hafta maçlarının programını araştırmaya başladı. Peki, 38.hafta maçları ne zaman hangi gün? Süper Lig haftanın maçları:

Yeniakit Publisher
2022-05-17 00:06:00 -
Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?

2021-2022 sezonunda bitime günler kaldı. Futbolseverler ise sezonun son haftasında oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, ligin son haftasında maçlar hangi gün oynanacak?

Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?

20 Mayıs Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay-Kasımpaşa

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Adana Demirspor-Göztepe

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor

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