Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?
Süper Lig'de sezon 38.hafta maçlarıyla sona erecek. Futbolseverler ise ligde son hafta maçlarının programını araştırmaya başladı. Peki, 38.hafta maçları ne zaman hangi gün? Süper Lig haftanın maçları:
2021-2022 sezonunda bitime günler kaldı. Futbolseverler ise sezonun son haftasında oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, ligin son haftasında maçlar hangi gün oynanacak?
Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?
20 Mayıs Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay-Kasımpaşa
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Adana Demirspor-Göztepe
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor